ريال مدريد يقرر التخلص من هازارد

استقر مسؤولو ريال مدريد على بيع إيدين هازارد، جناح الفريق نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن إدارة ريال فقدت صبرها على الدولي البلجيكي ولن تمانع برحيله إذا وصلت عروض مناسبة لضمه خلال الصيف.

وأشارت إلى أن هازارد لم يعد اللاعب الذي لا يمكن المساس به في ريال مدريد، بسبب أدائه وتفاصيل أخرى مثل الحادثة المثيرة للجدل حين التقطت عدسات التصوير صور له وهو يمازح زميله السابق كيرت زوما مدافع تشيلسي، بمجرد خروج الملكي من دوري أبطال أوروبا على يد البلوز، رغم أن البلجيكي اعتذر عن الواقعة.

ويأمل ريال مدريد في التخلص من عدة لاعبين الصيف المقبل بغرض خلق المساحة لعناصر جديدة يمكن أن تقدم الإضافة الموسم القادم.