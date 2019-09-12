ريال مدريد يقرر بيع ماريانو دياز في يناير

قال موقع “كالتشيوميركاتو” الإيطالي، أن مسؤولي ريال مدريد يرون أن الاحتفاظ بماريانو دياز، حتى نهاية الموسم يعد مخاطرة، ولذلك سيتم عرضه للبيع في يناير المقبل.

وكان دياز قد رفض جميع العروض التي وصلته خلال السوق الصيفي من ميلان، وروما، على أمل إقناع زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بقدراته وأحقيته في المشاركة بانتظام مع الفريق الملكي.

وانضم دياز إلى ريال قادماً من ليون مقابل 23 مليون يورو، وهو ما يضع الملكي في موقف حرج، لأن اللاعب لا يحصل على أي فرصة في المشاركة بالمباريات.

يذكر أن زيدان يعتمد على كريم بنزيمة كمهاجم أساسي هذا الموسم، بينما يحصل الوافد الجديد لوكا يوفيتش على بعض دقائق المشاركة كخيارٍ ثانٍ.