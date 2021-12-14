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ريال مدريد يقرر تأخير مفاوضات ضم مبابي إلى مارس

منشور 14 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 02:32
كيليان مبابي
كيليان مبابي

قررت إدارة ريال مدريد تأجيل مفاوضات التعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان إلى شهر مارس القادم.

يأتي هذا التطور عقب قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا والتي أسفرت عن مواجهة مرتقبة بين الناديين في منتصف فبراير ذهاباً ومطلع مارس إياباً.

وتساءل الكثيرون حول التوقيت الذي سيباشر فيه النادي الإسباني التواصل مع اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 لأن عقده مع الباريسيين سينتهي مع نهاية الموسم.

وتسمح القوانين ببدء تفاوض أي لاعب مع أي طرف مهتم بخدماته قبل 6 أشهر من انتهاء عقده.

وكان ريال مدريد يخطط لفتح باب المفاوضات مع مبابي في يناير لنقل اللاعب إلى العاصمة الإسبانية بدءاً من الصيف.

لكن القرعة فرضت واقعاً جديداً سيجبر النادي الملكي على تأجيل أي اتصال مع الهداف الفرنسي لحين انتهاء مواجهتي الفريقين في دوري الأبطال تجنباً لتعارض المصالح.

مبابي وبوتشيتينو
مبابي وبوتشيتينو
كلمات دالة:كيليان مبابيريال مدريدباريس سان جيرماندوري أبطال أوروبا

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