ريال مدريد يقلب تأخره إلى فوز كبير على أوساسونا

سحق ريال مدريد مستضيفه أوساسونا بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جرت على ملعب إل سادار لحساب المرحلة الـ 23 من الدوري الإسباني ليبتعد في الصدارة.

تقدم صاحب الضيافة عن طريق أوناي غارسيا في الدقيقة 14، لكن الملكي انتفض وسجل أربعة أهداف حملت تواقيع كلٍ من إيسكو (33)، وسيرخيو راموس (38)، ولوكاس فاسكيز (84)، ولوكا يوفيتش (90+2).

بهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 52 نقطة في صدارة الترتيب وبفارق 6 نقاط مؤقتاً عن برشلونة الثاني، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر.