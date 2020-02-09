  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. ريال مدريد يقلب تأخره إلى فوز كبير على أوساسونا

ريال مدريد يقلب تأخره إلى فوز كبير على أوساسونا

منشور 09 شباط / فبراير 2020 - 04:52
فاسكيز يحتفل بهدفه
فاسكيز يحتفل بهدفه

سحق ريال مدريد مستضيفه أوساسونا بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جرت على ملعب إل سادار لحساب المرحلة الـ 23 من الدوري الإسباني ليبتعد في الصدارة.

تقدم صاحب الضيافة عن طريق أوناي غارسيا في الدقيقة 14، لكن الملكي انتفض وسجل أربعة أهداف حملت تواقيع كلٍ من إيسكو (33)، وسيرخيو راموس (38)، ولوكاس فاسكيز (84)، ولوكا يوفيتش (90+2).

بهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 52 نقطة في صدارة الترتيب وبفارق 6 نقاط مؤقتاً عن برشلونة الثاني، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر.


© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...