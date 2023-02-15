ريال مدريد يكتسح إلتشي برباعية ويقلص الفارق مع برشلونة

سحق ريال مدريد المنتشي بفوزه ببطولة كأس العالم للأندية ضيفه إلتشي برباعيةٍ دون رد ليلة الأربعاء على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني (لا ليغا).

حملت أهداف اللقاء تواقيع كلٍ من ماركو آسينسيو (8)، وكريم بنزيمة (هدفان في الدقيقتين 31 و 45 من ركلتي جزاء)، ولوكا مودريتش (80).

ورفع بنزيمة رصيده بهذين الهدفين إلى 11 هدفاً في المسابقة هذا الموسم.

ريال مدريد يقلص الفارق مع برشلونة المتصدر

رفع ريال رصيده بهذا الفوز إلى 48 نقطة في المركز الثاني من 21 لقاء مقلصاً الفارق مع برشلونة صاحب الصدارة إلى 8 نقاط.

فيما تجمد رصيد إلتشي عند 9 نقاط في المركز العشرين والأخير.