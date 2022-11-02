ريال مدريد يكتسح سيلتك بخماسية ولايبتزيغ يسحق شاختار برباعية

اكتسح ريال مدريد الإسباني حامل اللقب ضيفه سيلتك الاسكتلندي بخماسية لهدف اليوم الأربعاء في اللقاء الذي جرى على ملعب سانتياغو بيرنابيو لحساب المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاءت أهداف الفريق الملكي عن طريق لوكا مودريتش (من ركلة جزاء)، ورودريغو (21 من ركلة جزاء)، وماركو آسينسيو، وفينيسيوس جونيور، وفيديريكو فالفيردي في الدقائق 6 و 21 و 51 و 61 و 71.

فيما جاء هدف الاسكتلنديين الوحيد عبر جوتا في الدقيقة 84.

ضمن نفس المجموعة، سحق آر بي لايبتزيغ الألماني مستضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بأربعة أهدافٍ دون رد.

ريال مدريد يحافظ على الصدارة

حافظ ريال بانتصاره على المركز الأول في المجموعة السادسة بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، وجاء لايبتزيغ ثانياً بفارق نقطة ليتأهلا سوياً إلى دور الـ 16 من البطولة.

فيما احتل شاختار المركز الثالث برصيد 6 نقاط لينتقل إلى الدوري الأوروبي، يليه سيلتك رابعاً برصيد نقطتين.