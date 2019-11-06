ريال مدريد يكتسح غالاتاساراي بسداسية نظيفة

استعاد ريال مدريد الإسبانية أيامه الخوالي في بطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا، باكتساح ضيفه التركي غالاتاساراي بسداسية نظيفة على ملعب سانتياغو بيرنابيو في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

واحتاج فريق المدرب زين الدين زيدان لأربعة دقائق فقط لزيارة مرمى فيرناندو موسليرا بعد هجمة منظمة انتهت بتمريرة من مارسيلو على القائم البعيد، تلقاها رودريغو بلمسة سحرية، قبل أن يطلق تصويبة أرضية زاحفة بقدمه اليسرى سكنت الشباك.

وأضاف البرازيلي الشاب بنفسه ثاني الأهداف بعد وابل من التمريرات القصيرة انتهت بعرضية نموذجية من مارسيلو، ارتقى لها صاحب الـ 18 عاماً برأسه بمهارة معلناً عن الهدف الثاني في الدقيقة 7.

وواصل نجم المباراة تألقه بانطلاقة من الجهة اليمنى، ليهدي كريم بنزيمة تمريرة مميزة، لم يجد الفرنسي صعوبة في إيداعها بشباك موسليرا، مسجلاً أول أهدافه في البطولة هذا الموسم.

وقبل انتهاء الشوط الأول، احتسب الحكم ركلة جزاء بعد مراجعة اشتباك ستيفين نزونزي مع توني كروس على خط منطقة الجزاء من خلال تقنية الفيديو، سددها القائد سيرخيو راموس على طريقة بانينكا داخل الشباك.

وقتل ريال المباراة بالهدف الخامس في الدقيقة 80 بعد تمريرة في عمق الدفاع للظهير الأيمن داني كارفاخال الهارب من مصيدة التسلل، ليضع الكرة سهلة أمام بنزيمة الذي غالط الحارس للمرة الخامسة، تبعه رودريغو بالهدف الشخصي الثالث (هاتريك) والسادس للملكي في الوقت المحتسب بدل من الضائع من انفراد صريح مع مع موسليرا.

بهذه النتيجة، عزز ريال مدريد مكانه في المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن كلوب بروج صاحب المركز الثالث بنقطتين، وغالاتساراي في مؤخرة المجموعة بنقطة واحدة.

ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة برصيد 12 نقطة علماً بأنه ضمن التأهل لدور الـ 16.