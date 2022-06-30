ريال مدريد يكشف عن سعر آسينيسو

كشف ريال مدريد بطل أوروبا عن السعر الذي يرغب في الحصول عليه مقابل التخلي عن النجم الدولي الإسباني ماركو آسينسيو المطارد من قبل عدة أندية أوروبية كبيرة هذا الصيف.

ويبحث الجناح عن فريق يضمن له المشاركة بصورة أساسية في ظل تراجع دوره مع الفريق الملكي خلال السنوات الماضية.

ومع تبقي 12 شهراً على العقد الذي يربطه ببطل أوروبا، بات وكيل الأعمال الشهير جورجي مينديش يعمل بجدٍ من أجل إيجاد فريق جديد لموكله.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية المقربة من ريال مدريد أن أي سي ميلان ويوفنتوس وآرسنال تعد الأطراف الأكثر اهتماماً بخدمات صاحب الـ 26 عاماً.

وسيرحب ريال مدريد بأي عرض تصل قيمته إلى 40 مليون يورو (34.5 مليون جنيه استرليني) لشراء آسينسيو.

ويمني اللاعب النفس في فرض نفسه خلال النصف الأول من الموسم القادم حتى يضمن المشاركة مع منتخب إسبانيا في بطولة كأس العالم قطر 2022.