ريال مدريد يكشف عن قميصه الجديد لموسم 2021-2022

كشف ريال مدريد النقاب عن القميص الجديد الذي سيخوض به منافسات الموسم المقبل 2021-2022 من إنتاج شركة "آديداس" الألمانية للتجهيزات الرياضية.

ونشر الموقع الرسمي للنادي صوراً لنجوم الفريق وهم يرتدون القميص الجديد، في جلسة تصوير داخل ملعب سانتياغو بيرنابيو، معقل الميرينغي.

وتميز قميص ريال مدريد بتواجد اللون الأزرق مع استمرار اللون الأبيض المميز للريال.

وشارك نجوم الملكي في الإعلان عن القميص الجديد، أبرزهم كريم بنزيمة وإيدين هازارد وفيرلاند ميندي وفينيسيوس جونيور وماركو آسينسيو.

فيما لم يشهد الإعلان عن القميص الجديد تواجد سيرخيو راموس قائد ريال الذي كان يظهر بشكل أساسي في هذا النوع من الإعلانات خلال السنوات الماضية مما قد يعني رحيله.