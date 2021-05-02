ريال مدريد يمدد عرض راموس

حافظ ريال مدريد، على العرض المقدم من أجل تجديد عقد القائد سيرخيو راموس.

وينتهي عقد الدولي الإسباني الصيف القادم، ويستطيع المدافع التوقيع مجاناً الآن مع أي فريق على أن ينتقل لصفوفه بدءاً من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن ريال مدريد مدد العرض الخاص بتجديد عقد راموس دون تغيير صيغته.

وأشارت إلى أن العرض يحمل تاريخ انتهاء صلاحية في مارس الماضي، إلا أنه تم تمديده بسبب قيمة راموس وما يمثله للنادي.

وأوضحت أن قائد الدفاع لا يزال يتمسك بالتجديد لموسمين، بينما يعرض ريال مدريد التمديد لموسم واحد فقط.

وذكرت الصحيفة أن تخفيض الراتب في العقد الجديد ليس أمراً رئيسياً بالنسبة لراموس.