ريال مدريد يمنح تشيلسي فرصة لضم إيسكو

يمتلك تشيلسي فرصة ذهبية للحصول على خدمات إيسكو لاعب وسط ريال مدريد في موسم الانتقالات الشتوية.

وأصبح بإمكان النادي اللندني إبرام صفقات جديدة، في يناير القادم، بعد تقليص مدة عقوبة حظر التعاقدات لمدة موسم واحد فقط.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن ريال مدريد يسعى للتخلص من النجم الإسباني سعياً لحسم صفقة كريستيان إيريكسن من توتنهام.

وارتبط الدنماركي أكثر من مرة بخطوة الانتقال إلى النادي الملكي، خاصة بعد رفضه تجديد عقده مع سبيرز.

وأوضحت أن تشيلسي لديه فرصة على طبق من ذهب لنقل إيسكو إلى ستامفورد بريدج مقابل 44 مليون جنيه استرليني فقط، في يناير.

ويعيش إيسكو أجواء غير مستقرة في سانتياغو بيرنابيو حيث لا يُعد جزءاً من خطط المدرب زين الدين زيدان، فلم يبدأ إلا خمس مباريات فقط الموسم الحالي من الدوري الإسباني.

وسبق أن ذكرت تقارير أن مانشستر سيتي يرغب بضم إيسكو، لكن المدرب بيب غوارديولا أكد أكثر من مرة أنه لا يفكر في ضم لاعبين جدد في الشتاء.