ريال مدريد يمنح زيدان فرصة حتى يناير

وسط تأزم الأوضاع في ريال مدريد، يبحث النادي الإسباني عن بعض الحلول، من أجل تخطي الكبوة التي يمر بها في الوقت الحالي.

كان ريال على وشك التعرض لهزيمة صادمة أمام كلوب بروج الثلاثاء الماضي، لكنه خرج بالتعادل الإيجابي 2-2 بدوري أبطال أوروبا.

وتستمر الشكوك حول المدرب زين الدين زيدان، ومدى جدية مشروعه، رغم الصفقات التي أبرمها النادي الإسباني في الصيف.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المدرب الفرنسي يمتلك فرصة لتصحيح الأوضاع حتى يناير القادم، وإلا قد يرحل عن النادي.

ويواجه "زيزو" مشكلة في خط الوسط، بالإضافة لسوء مستوى بعض اللاعبين، وسيسعى للتخلص من بعضهم في يناير، وأبرزهم غاريث بايل وخاميس رودريغيز بالإضافة لماريانو دياز.

أما بالنسبة للتعاقد مع نجوم جديدة، فيعتبر ضم بول بوغبا في الشتاء أمراً شبه مستحيل على ريال مدريد، لتمسك مانشستر يونايتد بخدماته.

ويبدو دوني فان دي بيك لاعب وسط أياكس أمستردام الخيار الأنسب لزيدان، نظراً لقدراته المميزة في خط الوسط وصغر سنه.

كريستيان إيريكسن لاعب آخر قد يحل مشاكل الميرينغي، خاصة مع انتهاء عقده بتوتنهام في الصيف، وإمكانية ضمه بمقابل ضئيل مقارنة بقدراته في يناير.

وينتظر صانع الألعاب الدنماركي بفارغ الصبر مكالمة من ريال، لعدم رغبته في الاستمرار مع النادي الإنجليزي الذي يعيش حالة أكبر من التخبط.

وفي نهاية تقريرها أشارت الصحيفة الإسبانية، أن مستوى الصفقات الجديدة لريال مثل إيدير ميليتار ولوكا يوفيتش ورودريغو، أمور تثير المزيد من المخاوف لدى فلورينتينو بيريز رئيس النادي في الوقت الحالي.

أخيراً سيواصل ريال جلب بعض العناصر الشابة، مع استهداف إدواردو كامافينجا لاعب رين الذي يبلغ من العمر 16 عاماً فقط.