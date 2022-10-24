ريال مدريد ينافس برشلونة على توقيع بيرناردو سيلفا

كشفت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أن وكيل الأعمال البرتغالي الشهير جورجي مينديش عرض خدمات مواطنه وموكله بيرناردو نجم مانشستر سيتي على ريال مدريد.

وارتبط اسم نجم موناكو السابق خلال الصيف الماضي بالانتقال إلى الغريم برشلونة، إلا أن النادي الكتالوني لا يقدر على توفير الـ 100 مليون يورو التي يطالب بها سيتي مقابل التخلي عن اللاعب في الفترة الراهنة.

مينديش يعرض سيلفا على ريال مدريد

لهذا السبب، باشر مينديش بمخاطبة ريال على أمل نقل موكله إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو مع نهاية الموسم الجاري.

ويمتد العقد الذي يربط صاحب الـ 28 عاماً بالسيتيزنز حتى صيف عام 2025، ويعد البرتغالي لاعباً في غاية الأهمية بنظر المدير الفني الإسباني جوسيب غوارديولا.