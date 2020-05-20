ريال مدريد ينافس برشلونة على هافيرتز

يمتلك الغريمان التقليديان ريال مدريد وبرشلونة، هدفاً مشتركاً في الانتقالات الصيفية القادمة، ويتعلق الأمر بأحد أبرز المواهب الشابة في الدوري الألماني.

وجذب لاعب خط الوسط كاي هافيرتز الذي ينتهي عقده في صيف 2022، أنظار العديد من كبار أندية أوروبا، وعلى رأسها برشلونة ومانشستر يونايتد وتشيلسي وبايرن ميونيخ.

وانتشرت في الآونة الأخيرة، تقارير عدة تشير إلى أن برشلونة يرغب في التعاقد مع هافرتز، وقد عرض على باير ليفركوزن بعض اللاعبين لإبرام صفقة تبادلية، في وقت يطالب فيه النادي الألماني مبلغاً ضخماً.

وبحسب موقع “لو 10 سبورت” الفرنسي، فإن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يتحدث باستمرار عن هافرتز مع المقربين منه ويأمل بوضوح أن يتمكن من التوقيع معه قريباً.

وأضاف الموقع نفسه: “بدأ مسؤولو ريال مدريد في التحرك بالفعل نحو هافرتز. حيث تواصل الطرفان في عدة مناسبات، كما أن ليفركوزن على علم بهذه الاتصالات”.

وتُهيئ إدارة ريال مدريد، منذ عدة أشهر، الأرضية من أجل إبرام صفقة كبرى، وفي الوقت الحالي، لم يتبقّ سوى تقديم العرض الذي ينتظره النادي الألماني.

وأشار الموقع الفرنسي، إلى أن هافيرتز (20 عاماً) محل اهتمام عدة أندية كبرى على غرار بايرن ميونيخ، ومانشستر يونايتد، وبرشلونة، وليفربول، وحتى باريس سان جيرمان، ومن الواضح أنه سيكون أحد أكبر ملفات الصيف المقبل.

أما باير ليفركوزن، فبإمكانه التفكير في تحديد مبلغ مالي كبير للغاية لمتوسط ميدانه، ولن يكون مستبعداً إن تجاوز سقف الـ 100 مليون يورو، مع فرصة حقيقية لريال مدريد للظفر بخدماته.