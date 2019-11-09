ريال مدريد ينتزع صدارة الدوري الإسباني بفوز كبير على آيبار

خطف ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني مؤقتاً، بعد فوزه الكبير على مستضيفه آيبار برباعية نظيفة على الملعب البلدي إيبوروا ضمن المرحلة الـ 13.

بدأ اللقاء بضغط هائل من قبل فريق المدرب زين الدين زيدان، كاد يُسفر عن هدف مبكر عند الدقيقة الثالثة، بعدما تسلم كريم بنزيمة الكرة داخل منطقة الجزاء، ومن ثم سدد كرة أرضية زاحفة ارتدت من القائم، قبل أن يُشير الحكم بوجود تسلل على الفرنسي.

ومارس إيدين هازارد هوايته المفضلة بانطلاقة رائعة من الرواق الأيسر، أنهاها بعرضية نموذجية على القائم البعيد، انقض عليها بنزيمة بلمسة في المرمى، إلا أن حارس أصحاب الأرض ماركو دميتروفيتش تصدى للكرة بردة فعل يُحسد عليها.

وترجم ريال مدريد تفوقه الكاسح بهدف في الدقيقة 17، بعد ارتطام تسديدة لوكا مودريتش في الدفاع، ليجدها بنزيمة ويسجل منها أول أهداف المباراة.

بعدها بثلاث دقائق، احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة ريال بعد تعرض هازارد للإعاقة داخل المنطقة المحرمة من قبل دي بلاسيس، سجل منها القائد سيرخيو راموس ثاني الأهداف، قبل أن يسجل بنزيمة بنفس الكيفية في الدقيقة 29، بعد حصول لوكاس فاسكيز على ركلة جزاء أخرى.

في الشوط الثاني، قتل الشاب فيديريكو فالفيردي المباراة بالهدف الرابع، بعد عرضية أرسلها فيرلان ميندي من الجهة اليسرى، وصلت إلى مودريتش الذي هيأ الكرة على طبق من فضة أمام زميله الشاب الذي أطلق تصويبة قوية على يسار الحارس.

بهذه النتيجة، يتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني بوصوله للنقطة 25 بفارق نقطتين عن ريال سوسييداد وثلاثة عن برشلونة قبل مباراته مع سيلتا فيغو، فيما تجمد رصيد آيبار عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.