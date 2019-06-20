ريال مدريد ينتظر العرض الأنسب للتخلي عن إيسكو

كشفت تقارير إسبانية الخميس أن رحيل إيسكو عن ريال مدريد قد يكون قريباً للغاية.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية التي أكدت أن النادي الملكي بدأ في الاستماع للعروض المقدمة من أجل رحيل نجم الوسط.

ويعد المدرب زين الدين زيدان واحداً من داعمي إيسكو، لكن الصحيفة أشارت إلى أن المدير الفني الفرنسي لا يعارض رحيله هذا الصيف.

ويعتبر يوفنتوس وميلان ومانشستر سيتي ضمن الأندية المهتمة بالحصول على خدمات الدولي الإسباني خاصة بعد ابتعاده عن المشاركات رفقة ريال مدريد.

ويعد نابولي أيضاً ضمن الفرق المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب خاصة أن المدير الفني الحالي هو كارلو أنشيلوتي الذي عمل مع إيسكو من قبل في ريال مدريد.

يذكر أن عقد لاعب الوسط الحالي يستمر حتى عام 2021، إلا أنه مستعد للرحيل فوراً إذا ما تلقى عرضاً مناسباً وفقاً لعدة تقارير.