ريال مدريد ينتظر أن يطلب مبابي الرحيل عن باريس سان جيرمان

كشف برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني أن النجم الفرنسي كيليان مبابي سيطلب من ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان السماح له بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وسيجتمع الطرفان خلال الساعات القادمة، ومن المتوقع أن يتقدم الهداف الشاب من رجل الأعمال القطري بطلب يسمح له بالرحيل عن الفريق قبل نهاية هذا الشهر.

ويمتد عقد اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً لموسم آخر، وقد رفض جميع العروض المقدمة لتمديد عقده خلال الفترة الماضية.

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن مبابي قد يصدر بياناً رسمياً يكشف من خلاله عن رغبته في الرحيل.

لماذا يريد مبابي الرحيل؟

وما أقنع الدولي الفرنسي أكثر بضرورة الرحيل صافرات الاستهجان التي وجهها مشجعو الباريسي إليه خلال تقديم اللاعبين في ملعب بارك دو برانس.

وصنع اللاعب هدفين في المباراة التي حسمها الباريسيون بنتيجة 4-2 ضمن المرحلة الثانية من الدوري المحلي.