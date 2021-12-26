ريال مدريد ينتظر قدوم أنتونيو روديغر

ينتظر لاعبو ريال مدريد قدوم النجم الدولي الألماني أنتونيو روديغر مدافع تشيلسي صيف العام القادم في صفقة انتقال مجانية، وفقاً لصحيفة "ذا تيليغراف" البريطانية.

ويبدو أن صاحب الـ 28 عاماً قرر عدم تجديد عقده مع البلوز، ويبدو أنه سيحزم حقائبه صوب العاصمة الإسبانية.

ولعب الدولي الألماني دوراً بارزاً في فوز الفريق اللندني بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي خصوصاً بعد قدوم مواطنه توماس توخيل للإشراف على الفريق.

ويسعى النادي الإنجليزي لتمديد عقد مدافعه، إلا أن ريال مدريد يبدو الوجهة المقبلة له.

وسبق لـ روديغر اللعب صفوف شتوتغارت وروما قبل أن يتعاقد معه تشيلسي في صيف عام 2017 قادماً من الجيالوروسي.