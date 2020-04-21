ريال مدريد ينتظر موافقة يويفا لنقل مبارياته من البيرنابيو

ينتظر ريال مدريد موافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بالسماح له بخوض باقي مباريات موسم الدوري الإسباني على ملعب ألفريدو دي ستيفانو الواقع ضمن مقره التدريبي في “فالديبيباس”، وذلك بحال استئناف المنافسات بعد تعليقها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية الثلاثاء إلى أن يويفا يطلب خوض الأندية مبارياتها على ملعب واحد طوال الموسم، لكن بسبب الأوضاع الراهنة قد تمنح الفريق الملكي استثناءً لخوض بقية مبارياته على ملعب دي ستيفانو المطابق لمعايير الدوري الإسباني، خصوصاً وأن رابطة الليغا منحته موافقتها.

وبينما يتوقع أن تستكمل منافسات الموسم خلف أبواب موصدة، ينوي ريال مدريد تجديد ملعبه الرسمي سانتياغو بيرنابيو، لكن ملعب فريقه الرديف (كاستيا) بحاجة لبعض التعديلات حتى يتلاءم مع معايير النقل التلفزيوني وتقنية حكم الفيديو المساعد، وفقاً للصحيفة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر وحامل اللقب بعد 27 مرحلة، وفي حال استئناف الموسم سيخوض على أرضه مواجهات أمام آيبار، وفالنسيا، وريال مايوركا، وخيتافي، وآلافيس، وفياريال ضمن منافسات الدوري.

فيما سيحاول قلب خسارته أمام ضيفه مانشستر سيتي 1-2 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.