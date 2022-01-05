ريال مدريد ينسحب من سباق ضم روديغر

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد انسحب من سباق التعاقد مع الدولي الألماني أنتونيو روديغر مدافع تشيلسي نظراً لمغالاة اللاعب في مطالبه المالية.

وينتهي عقد صاحب الـ 28 عاماً مع بطل أوروبا مع نهاية الموسم الجاري، ويبدو أنه يرغب في الرحيل عن ملعب ستامفورد بريدج لخوض تجربة جديدة خارج إنجلترا.

وارتبط اسم مدافع روما السابق بريال مدريد في الكثير من المناسبات خلال الأسابيع الماضية وبدا أنه سيحزم حقائبه صوب ملعب سانتياغو بيرنابيو.

إلا أن مطالبة روديغر بـ 200 ألف جنيه استرليني أسبوعياً دفعت النادي المدريدي للانسحاب.

كما أن إيدير ميليتاو وديفيد آلابا يقدمان مستويات مميزة في متوسط دفاع ريال هذا الموسم مما يعني أن جلب الألماني لمنافستهما بات مجازفة مكلفة يمكن تفاديها.

يذكر أن باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ ويوفنتوس يتابعون تطورات وضعية اللاعب مع تشيلسي.