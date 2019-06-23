ريال مدريد ينسحب من صفقة بوغبا

أكد موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، يوم الأحد، أن إدارة ريال مدريد قررت الانسحاب من صفقة التوقيع مع بول بوغبا، بسبب المطالبات المالية المبالغ فيها من جانب إدارة مانشستر يونايتد.

وحددت إدارة النادي الإنجليزي سعر بيع الدولي الفرنسي بـ 150 مليون يورو، فيما يعرض فلورنتينو بيريز 100 مليون فقط من أجل جلب لاعب الوسط المتوج بكأس العالم مع منتخب بلاده.

ومن المتوقع أن يتجه النادي الإسباني إلى جلب كريستيان إيريكسن لاعب وسط توتنهام، أو تانغي ندومبيلي ارتكاز ليون خلال الأيام القادمة.

يذكر أن بوغبا سيستمر في صفوف اليونايتد بنسبة كبيرة، أو يعود من جديد إلى يوفنتوس بطلب من ماوريتسيو ساري، المدير الفني الجديد لبطل الدوري الإيطالي.