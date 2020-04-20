ريال مدريد ينسحب من صفقة كاين

اتخذ ريال مدريد قراراً مفاجئاً، أمس الأحد، بشأن مطاردة هاري كاين، مهاجم توتنهام، خلال سوق الانتقالات القادم.

وقالت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية، أن ريال مدريد قرر الانسحاب من صفقة الدولي الإنجليزي المقدرة بـ 230 مليون يورو.

وأشارت إلى أن قرار النادي الإسباني يعود إلى الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا، والتي يستحيل معها دفع هذه الأموال في صفقة كاين.

وأوضحت أن النادي الملكي يفضل ادخار الأموال، لمحاولة حسم صفقة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، خلال صيف 2021.

وذكرت أن مانشستر يونايتد يراقب أيضاً وضعية كاين، إلا أن إدارة سبيرز ترفض بيع نجمها لمنافس مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشتهر دانييل ليفي، رئيس توتنهام، بأنه مفاوض صعب، ويبالغ في الأموال المطلوبة دائماً للسماح برحيل نجوم الفريق.