ريال مدريد ينضم لبرشلونة وآرسنال في سباق ضم كانسيلو

انضم ريال مدريد لركب الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم الدولي البرتغالي جواو كانسيلو خلال سوق الانتقالات الصيفي بحسب تقرير نشره موقع "سبورت 1".

وستنتهي فترة الإعارة التي قضاها اللاعب القادم من مانشستر سيتي مع انتهاء الموسم الجاري.

وعلى الرغم من مشاركته في 46 مباراة رسمية مع الفريق البافاري في جميع المسابقات منذ وصوله من سيتي، إلا أن البرتغالي سيعود إلى ملعب الاتحاد بمجرد انتهاء فترة إعارته.

إلى أين سينتقل كانسيلو الصيف القادم؟

تصل قيمة ظهير يوفنتوس السابق إلى نحو 60 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

يعد النجم البالغ من العمر 28 عاماً هدفاً لأندية أوروبية كبيرة أخرى على غرار برشلونة وآرسنال، علماً بأن العقد الحالي الذي وقعه مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف عام 2027.