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ريال مدريد ينضم للراغبين بالتعاقد مع أولمو

منشور 16 أيلول / سبتمبر 2021 - 12:47
داني أولمو
داني أولمو

انضم ريال مدريد إلى قائمة الفرق الساعية للتعاقد مع النجم الدولي الإسباني الشاب داني أولمو لاعب آر بي لايبتزيغ وفقاً لموقع "توتوميركاتو" الإيطالي.

وظهر لاعب الوسط المهاجم الذي يستطيع التواجد على الأجنحة أيضاً بصورة مميزة خلال بطولة يورو 2020 مع لا روخا وكان أحد أبرز لاعبي الفريق، كما مثل المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

مشاركات أولمو مع لايبتزيغ

وخاض النجم البالغ من العمر 23 عاماً 63 مباراة مع لايبتزيغ حتى الآن وسجل له 12 هدفاً، علماً بأنه انتقل إليه عام 2019 قادماً من دينامو زاغرب الكرواتي.

وارتبط اسم النجم الشاب خلال الأسابيع الماضية بانتقال محتمل إلى برشلونة ومانشستر يونايتد، لينضم لهما ريال مدريد.

وشارك اللاعب الذي يتحدث الكرواتية بطلاقة مع منتخب إسبانيا في 16 مباراة دولية وزار الشباك 3 مرات.

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