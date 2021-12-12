ريال مدريد يهزم أتلتيكو بهدفين ويحلق في صدارة الليغا

حقق ريال مدريد فوزاً مهماً وثميناً على ضيفه وغريمه الأزلي أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد في لقاء ديربي العاصمة الذي أقيم على ملعب سانتياغو بيرنابيو في قمة المرحلة 17 من الدوري الإسباني (الليغا).

ويدين الفريق الملكي بهذا الانتصار لنجميه كريم بنزيمة وماركو آسينسيو اللذين سجلا هدفي المواجهة في الدقيقتين 16 و 57 على التوالي.

ريال مدريد يبتعد عن إشبيلية بفارق 8 نقاط

وارتفع رصيد ريال بعد هذا الفوز الجديد إلى 42 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 8 نقاط عن إشبيلية ثاني الترتيب والذي خاض مباراة أقل.

أما أتلتيكو مدريد فبقي رصيده دون تغيير عند 29 نقطة في المركز الرابع ليبتعد أكثر عن جاره في العاصمة.

وهذا هو الانتصار الـ 13 لريال مدريد خلال 17 مباراة حتى الآن تعادل فيها 3 مرات وخسر في مناسبة وحيدة.