ريال مدريد يهزم الهلال في مهرجان تهديفي ليظفر بلقب مونديال الأندية

توج ريال مدريد بلقب كأس العالم للأندية (مونديال الأندية) ليلة السبت بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 5-3 في لقاء النهائي الزاخر بالأهداف الذي جمعهما على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط بالمغرب.

جاءت أهداف الفريق الملكي عن طريق فينيسيوس جونيور (هدفان) في الدقيقتين 13 و 69، وفيدي فالفيردي (هدفان) في الدقيقتين 18 و 58، وكريم بنزيمة (54).

أما أهداف الزعيم فتناوب على تسجيلها كلٌ من موسى ماريغا (26)، ولوسيانو فيتو (هدفان) في الدقيقتين 63 و 79.

وكان فلامنجو البرازيلي قد ظفر بالمركز الثالث بعد تغلبه على الأهلي المصري بنتيجة 4-2 في وقت سابق من يوم السبت في طنجة.

يذكر أن هذا هو اللقب الخامس لـ ريال مدريد في هذه البطولة.