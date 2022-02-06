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ريال مدريد يهزم غرناطة ويبتعد في صدارة الدوري الإسباني

منشور 06 شباط / فبراير 2022 - 09:42
آسينسيو (يسار) يمنح ريال مدريد 3 نقاط مهمة في سباق الفوز بلقب الليغا
آسينسيو (يسار) يمنح ريال مدريد 3 نقاط مهمة في سباق الفوز بلقب الليغا

تفوق ريال مدريد على ضيفه غرناطة بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما على ملعب سانتياغو بيرنابيو ليلة الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإسباني.

وحمل هدف المواجهة الوحيد توقيع النجم الدولي الإسباني ماركو آسينسيو في الدقيقة 74.

واستفاد الفريق الملكي من تعثر مطارده المباشر إشبيلية أمس السبت أمام مستضيفه أوساسونا وتعادله معه دون أهداف.

وارتفع رصيد ريال مدريد بهذا الفوز الثمين إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب العام موسعاً الفارق مع إشبيلية صاحب المركز الثاني إلى 6 نقاط.

فيما تجمد رصيد غرناطة عند 24 نقطة في المركز السادس عشر بفارق 6 نقاط عن آخر مراكز الهبوط.

كلمات دالة:ريال مدريدغرناطةالدوري الإسبانيماركو آسينسيو

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