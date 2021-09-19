ريال مدريد يهزم فالنسيا 2-1 في مباراة مجنونة

قلب ريال مدريد تأخره أمام مستضيفه فالنسيا إلى فوزٍ مثيرٍ بهدفين لهدف في المباراة الصعبة التي شهدها ملعب ميستايا لحساب المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني.

تقدم الخفافيش منتصف الشوط الثاني عن طريق هوغو دورو في الدقيقة 66.

لكن فينيسيوس جونيور عادل النتيجة للفريق الملكي في الدقيقة 86.

وبعد 3 دقائق، منح النجم المخضرم كريم بنزيمة الضيوف هدف الانتصار الثمين.

بهذا الانتصار المهم، انفرد ريال مدريد في صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة.

أما فالنسيا، فبقي رصيده ثابتاً عند 10 نقاط ليتراجع بدوره إلى المركز الثالث.

يذكر أن ريال تغلب الأسبوع الماضي على إنتر ميلان بهدفٍ دون رد في افتتاح منافسات دوري أبطال أوروبا ليحقق انطلاقة مثالية للموسم تحت إشراف مدربه العائد كارلو أنشيلوتي.