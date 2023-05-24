ريال مدريد يهزم فايكانو ويستعيد المركز الثاني في الليغا

حقق ريال مدريد فوزاً ثميناً وصعباً على حساب ضيفه رايو فايكانو وبهدفين لهدف في المباراة التي جرت على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو ليلة الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 36 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

جاء هدفا الفريق الملكي عبر كريم بنزيمة ورودريغو في الدقيقتين 31 و 89 على الترتيب.

أما هدف الخاسر الوحيد فسجله راوول دي توماس في الدقيقة 84.

ريال مدريد يستعيد المركز الثاني مؤقتاً

بهذه النتيجة، رفع ريال رصيده إلى 74 نقطة جعلته يرتقي إلى المركز الثاني ويستعيده من غريمه أتلتيكو (72 نقطة) بصورة مؤقتة لحين معرفة نتيجة مواجهة الروخيبلانكوس وإسبانيول.

أما رايو فايكانو فتجمد رصيده عند 46 نقطة في المركز الحادي عشر على سلم الترتيب العام.