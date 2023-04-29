ريال مدريد يواجه آلميريا اليوم بتشكيلة تشهد عدة تغييرات

البوابة - يلاقي ريال مدريد ضيفه آلميريا اليوم السبت على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني.

تقام المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

من المرجح أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على تشكيلة ستشهد العديد من التغييرات مقارنة باختياراته المعتادة، في ظل إصابة نجم الوسط لوكا مودريتش، ومع اقتراب نهائي كأس الملك أمام أوساسونا.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام آلميريا اليوم في الدوري الإسباني

المدرب: كارلو أنشيلوتي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: إدواردو كامافينغا، أنتونيو روديغر، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز

الوسط: فيدي فالفيردي، داني سيبايوس، أوريليان تشواميني

الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيمة، ماركو آسينسيو