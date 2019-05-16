ريال مدريد يواجه عقبة كبيرة للتخلص من بايل

يبدو أن رحيل غاريث بايل جناح ريال مدريد عن سانتياغو بيرنابيو لن يكون سهلاً على الإطلاق وفقاً لصحيفة “ماركا” الإسبانية.

ويأمل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في التخلص من الدولي الويلزي قبل السفر إلى لوس أنجيليس استعداداً للموسم القادم.

إلا أن هناك مشكلة كبيرة تواجه رحيل بايل، هي سعره المرتفع، وراتبه الكبير، والذي يعتبر عائقاً لأي فريق يسعى للتعاقد معه.

وبحسب التقرير فإنه كان من المتوقع أن يكون هناك اهتمام من أندية الدوري الإنجليزي، لكن الخيارات قليلة للغاية، حيث أبدى ناديان فقط اهتمامهما بالحصول على بايل، هما مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى فريقه السابق توتنهام.

ويعتبر راتب بايل الذي يتجاوز 17 مليون يورو هو العائق الأكبر في إمكانية انضمامه لأي ناد، وهذا هو ما دفع توتنهام للتفكير في استعارته، وليس شراء عقده بشكل نهائي.

من جهته، لم يستبعد ريال مدريد فكرة إعارة اللاعب، لكنه وضعها كخيار أخير، في حالة الفشل كلياً في التخلص منه.