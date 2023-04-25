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ريال مدريد يواصل نزف النقاط ويتعرض لخسارة جديدة في الليغا

تاريخ النشر: 25 نيسان / أبريل 2023 - 07:53
ريال مدريد يتعثر مجدداً (المصدر: أ ف ب)
ريال مدريد يتعثر مجدداً (المصدر: أ ف ب)

البوابة - سقط ريال مدريد ليلة الثلاثاء أمام مستضيفه جيرونا بنتيجة 2-4 في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب مونتيليفي لحساب الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

حمل هدفا ريال توقيعي فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز في الدقيقتين 34 و 85 على الترتيب.

فيما جاءت أهداف صاحب الضيافة عبر فالنتين كاستيلانوس (سوبر هاتريك) في الدقائق 12 و 24 و 46 و 62.

وغاب النجم المخضرم كريم بنزيمة عن الميرينغي بداعي الإصابة.

ريال مدريد يواصل نزف النقاط

بهذا السقوط، تجمد رصيد الفريق المدريدي عند 65 نقطة في المركز الثاني بفارق 11 نقطة عن برشلونة صاحب الصدارة.

بدوره، رفع جيرونا رصيده إلى 41 نقطة جعلته يرتقي إلى المركز التاسع.

يذكر أن هذه هي الخسارة السادسة لريال مدريد بطل أوروبا في الليغا هذا الموسم.

كلمات دالة:ريال مدريدجيروناالدوري الإسباني

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