ريال مدريد يوافق على بيع فاران لمانشستر يونايتد

سمح ريال مدريد لمدافعه رافاييل فاران بإجراء مفاوضات أولية تمهيداً لانتقاله إلى مانشستر يونايتد.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إدارة ريال منحت موافقتها لوكيل أعمال النجم الفرنسي لبدء المفاوضات مع الشياطين الحمر.

وبدا النادي الملكي متردداً في التخلي عن رافاييل بعدما رحل زميله في خط الدفاع القائد سيرخيو راموس بعد انتهاء عقده وعدم التوصل لاتفاق حول التجديد.

ورغم محاولات تمديد عقد المدافع الفرنسي، إلا أن المفاوضات لم تتكلل بالنجاح.

ريال مدريد يفضل بيع فاران

ويفضل ريال مدريد بالتالي بيع صاحب الـ 28 عاماً بدلاً من رحيله مجاناً صيف العام القادم.

وسيكون الميرينغي مستعداً للتخلي عن اللاعب مقابل 43 مليون جنيه استرليني وفقاً لتقارير إعلامية، مع أن الإدارة كانت تتطلع لبيعه مقابل 60 مليون جنيه.