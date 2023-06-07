ريال مدريد يوافق على دفع 100 مليون يورو في صفقة بيلينجهام

كشفت التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية عن موافقة نادي ريال مدريد على دفع مبلغ 100 مليون يورو لنادي بوروسيا دورتموند في صفقة انتقال جود بيلينجهام.

ويتطلع عمالقة الدوري الإسباني إلى إغلاق هذه الصفقة في أسرع وقت ممكن، حيث من المتوقع أن يخضع بيلينجهام للفحوصات الطبية في النادي خلال الأيام المقبلة بحسب موقع "The Athletic".

ريال مدريد يوافق على دفع 100 مليون يورو في صفقة انتقال بيلينجهام

من المقرر أن ينتقل خلال الأيام القادمة نجم بوروسيا دورتموند جود بيلينجهام في صفقة هي الأعلى مؤخرًا في نادي ريال مدريد، وذلك بعد أن كان مستهدفًا من قبل مانشستر سيتي، ولكن صحيفة "ذا أثليتيك" أوضحت أن النادي الإنجليزي لم يقدم عرضًا رسميًا للاعب.

ومن الواضح أن الميرنغي كانت الوجهة المفضلة بالنسبة لبيلينجهام، حيث تأتي هذه الصفقة في النادي الملكي في وقت يعد هو الأنسب وخاصة بعد رحيل أسطورة النادي كريم بنزيما هذا الأسبوع وانتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي رسميًا.