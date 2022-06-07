ريال مدريد يوافق على دفع 100 مليون يورو لضم تشواميني

أكد الصحفي ديفيد أورنستاين لصحيفة "أثلتيك" البريطانية أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع موناكو من أجل التوقيع مع النجم الدولي الفرنسي الشاب أوريليان تشواميني.

وأشارت التقارير إلى أن قيمة الصفقة ستتجاوز حاجز الـ 100 مليون يورو.

ووصلت المفاوضات حالياً إلى مراحلها النهائية بين الناديين ليتفوق ريال على باريس سان جيرمان وليفربول ومانشستر يونايتد الذين تسابقوا أيضاً لتأمين خدمات لاعب خط الوسط الدفاعي.

وتعاقد موناكو مع تشواميني في عام 2020 ليصبح صاحب الـ 22 عاماً أحد أبرز لاعبي فرنسا ويتم استدعاؤه لتمثيل المنتخب الأول في 9 مباريات دولية حتى الآن سجل خلالها هدفاً وحيداً.

وكان اللاعب قد فاز بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي لموسم 2020-2021.