ريال مدريد يُهدد بالانسحاب بعد فضيحة في كلاسيكو السلة

من لقاء العملاقين

هدد ريال مدريد بالانسحاب من منافسات الدوري الإسباني لكرة السلة، بداعي حدوث مهازل تحكيمية خلال خسارته من غريمه الأزلي برشلونة في نهائي كأس الملك الليلة الماضية.

وشن مسؤولو ولاعبو الملكي حرباً على الحكام واتحاد كرة السلة المحلي بعد الخسارة (94 – 93)، ليخسر لقب الكأس لصالح البارسا للعام الثاني على التوالي.

وتحدث ريال مدريد عن حدوث مؤامرة ضده، فيما وصفت صحيفة "ماركا" الصادرة من العاصمة الإسبانية المباراة بأنها "أكبر فضيحة في تاريخ كرة السلة الإسبانية"، وذكرت في عنوان آخر "رابطة الدوري الإسباني ستظل ملطخة بالفساد".

وثار الجدل في الثواني الأخيرة من المباراة، بعد أن قلب برشلونة النتيجة لصالحه، مع تغاضي الحكم عن احتساب مخالفات لفريق العاصمة والاستعانة بالإعادة بالفيديو في لقطات معينة لصالح البلاوغرانا وعدم تكرار الأمر مع ريال مدريد.

وكرد فعل سريع، خطط رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز لاستدعاء أعضاء النادي للتصويت على فكرة الانسحاب من الدوري مع مطالبة الرابطة بالاعتراف رسمياً بحدوث أخطاء قاتلة أثرت على نتيجة مواجهة الكلاسيكو.

وانفعل لاعب ريال مدريد فيليبي رييس بعد المباراة غاضباً أمام الكاميرات وقال: "يا لها من سرقة لعينة... سرقة للعام الثاني على التوالي، يا للعار".