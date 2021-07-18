ريال يعرض فينيسيوس على يونايتد قبل التحرك لضم مبابي

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن ريال مدريد عرض على مانشستر يونايتد خدمات المهاجم فينيسيوس جونيور لتوفير السيولة النقدية التي يحتاجها لإتمام صفقة كيليان مبابي هذا الصيف.

ويرغب النادي الإنجليزي في ضم رافاييل فاران، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن الملكي عرض أيضاً على إدارة الشياطين الحمر فرصة الحصول على خدمات فينيسيوس على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بشكل نهائي.

مبابي هدف ريال مدريد الأول

ويرغب الميرينغي في الحصول على 68.5 مليون جنيه استرليني نظير التخلي عن خدمات الدولي البرازيلي، إلا أن مثل هذا المبلغ لا يغري يونايتد.

ويعد مبابي هدف ريال مدريد الأول هذا الصيف، ولن تتوان الإدارة في بيع بعض اللاعبين من أجل توفير سعره الذي لن يقل عن 150 مليون جنيه استرليني.

ويخطط مانشستر يونايتد لتقديم عرض رسمي لخطف رافاييل فاران من الملكي خلال الساعات القادمة، كما يستعد للإعلان رسمياً عن ضم جايدون سانشو من بوروسيا دورتموند.