ريبيتش يخطف الأضواء من إبراهيموفيتش في ميلان

تغير أداء ميلان تماماً منذ وصول زلاتان إبراهيموفيتش في انتقالات الشتاء، بعدما منح الخبرة والروح القتالية للفريق، لكن لاعباً آخر بات ينافسه في خطف الأضواء وتصدر العناوين.

وتحول المهاجم آنتي ريبيتش إلى لاعب مختلف بعد وصول زميله السويدي، رغم أنه ظهر بنسخة باهتة خلال النصف الأول من الموسم، وكان مهدداً بالرحيل وسط انتقادات الجماهير ووسائل الإعلام.

لكن الكرواتي الآن بات يلقب بـ "المدمر" منذ بداية 2020، وفقاً لموقع "كالتشيوميركاتو" بعدما سجل نصف أهداف الروسونيري في العام الجديد، وتحول إلى سلاح هجومي مخيف بجوار إبراهيموفيتش.

وجاء ريبيتش إلى ميلان معاراً من آينتراخت فرانكفورت بعد فترة تألق في الدوري الألماني، كما لعب دوراً بارزاً في تأهل منتخب كرواتيا لنهائي كأس العالم 2018، لكنه تعثر عند وصوله لإيطاليا.

وقال ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، في تصريحات عن سر تحول ريبيتش: "اكتشف نفسه من جديد، ربما كان ينقصه الحافز والتركيز"، بينما يرى الموقع أنه شعر بالتهديد بعد وصول "إبرا"، لذلك أخرج أفضل ما لديه.

وأكدت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن ريببتش اكتفى بتسجيل هدفين في المباريات الأولى له ضمن الدوري الإيطالي، لكن بعد التحول سجل 5 أهداف في 5 مباريات، إلى جانب هدف في كأس إيطاليا أمام يوفنتوس، لذلك استحق تحية خاصة من الجماهير له في سان سيرو.