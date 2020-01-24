ريبيتش يقود ميلان للتغلب على بريشيا

نجح ميلان في افتتاح المرحلة الـ 21 من الدوري الإيطالي، بفوز بهدف دون رد على حساب مستضيفه بريشيا.

سيطر الفريق الضيف على معظم مجريات المباراة، لكنه فشل في تحويل السيطرة إلى أهداف في الشوط الأول، فيما أهدر بريشيا فرصة مؤكدة مع تألق جيانلويجي دوناروما حارس الروسونيري.

وفي الدقيقة 36 أهدر زلاتان إبراهيموفيتش، فرصة هدف مؤكد للزوار لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ونجح أصحاب الأرض في تسجيل هدف عن طريق القائد إيرنيستو توريغروسا، لكن الحكم ألغاه لوجود حالة تسلل.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بعشرين دقيقة، تمكن آنتي ريبيتش من خطف هدف الانتصار للضيوف، بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء إثر عرضية من الجانب الأيمن قابلها الكرواتي بتسديدة قوية في الشباك.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد ميلان إلى 31 نقطة في المركز السادس بشكل مؤقت، بفارق 4 نقاط عن أتالانتا الخامس، فيما تجمد رصيد بريشيا عند 15 نقطة في المركز قبل الأخير.