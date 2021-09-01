ريبيري مرشح لارتداء قميص هيلاس فيرونا

كشفت شبكة "سكاي سبورت" أن النجم الفرنسي فرانك ريبيري يدرس إكمال مسيرته في الدوري الإيطالي بعد انتهاء عقده مع فيورنتينا.

وقالت الشبكة أن هيلاس فيرونا يفكر في تقديم عرض لنجم بايرن ميونيخ السابق خلال الساعات القادمة، بعدما أشارت تقارير سابقة إلى اهتمام لاتسيو بخدماته.

ويمكن للجناح البالغ من العمر 38 عاماً التعاقد مع أي طرف يتقدم بعرض لضمه مجاناً رغم إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية منتصف ليلة أمس الثلاثاء وذلك لأنه لاعب حر حالياً.

يذكر أن ريبيري صرح مؤخراً مؤكداً رغبته في الانتقال لفريق جديد.

ماذا قدم ريبيري مع فيورنتينا؟

وخاض اللاعب المخضرم مع فيورنتينا 51 مباراة سجل خلالها 5 أهداف علماً بأنه انضم إليه مجاناً بعد انتهاء مسيرته مع بايرن ميونيخ الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2013.

وشابت الإصابات مسيرة النجم المخضرم مع الفيولا، إضافة إلى تقدمه في السن.