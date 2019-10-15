ريبيري: وصلتني العديد من العروض لكني اخترت فيورنتينا

قال النجم المخضرم فرانك ريبيري أنه تلقى العديد من العروض خلال سوق الانتقالات الصيفية، بمجرد إعلان رحيله عن بايرن ميونيخ نهاية الموسم الماضي.

وانتقل الدولي الفرنسي السابق إلى فيورنتينا بعد مسيرة طويلة قضاها مع الفريق البافاري، وذلك في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده.

وحول ذلك، قال ريبيري أنه اختار الفيولا لاقتناعه بالمشروع الذي يعمل عليه النادي حالياً، ولرغبته في خوض منافسات الدوري الإيطالي.

وأوضح: "وصلتني العديد من العروض من إنجلترا وفرنسا ومن أندية تنافس على القمة، فكرت في الأمر في البداية، لكني وضعت إيطاليا كأولوية.

"بمجرد وصول عرض فيورنتينا حسمت الأمر مع نفسي، أردت خوض التجربة وسط أجواء آرتيميو فرانكي، اللعب في الدوري الإيطالي مختلف وله مذاق خاص وأجواء خاصة".

يذكر أن ريبيري قدم انطلاقة رائعة للموسم مع فيورنتينا، مما جعله حديث المتابعين في إيطاليا وسط حفاوة كبيرة من قبل جماهير الفيولا.