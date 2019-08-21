ريبيري ينضم رسمياً إلى فيورنتينا‎

وصل النجم فرانك ريبيري إلى مدينة فلورنسا الإيطالية صباح الأربعاء تمهيداً للتعاقد مع فيورنتينا لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وأوضحت تقارير أن الدولي الفرنسي السابق سيحصل على 4 ملايين يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى 500 ألف يورو على شكل محفزات إضافية.

وكان عقد صاحب الـ 36 عاماً مع بايرن ميونيخ قد انتهى مطلع الصيف بعد 12 عاماً قضاها داخل النادي الألماني.

ووصل لريبيري عدة عروض من السعودية وأستراليا، ومن فريقه السابق مرسيليا.

ويحاول فيورنتينا هذا الصيف العودة للتنافس بعد تولي رجل الأعمال روكو كوميسو الرئاسة، إذ أنه حافظ على نجمه فيديريكو كييزا، كما ضم كيفين برينس بواتينغ.