ريبيري يوافق على الانضمام لفيورنتينا

أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية أن فيورنتينا نجح في التوصل لاتفاق مع فرانك ريبيري حول اللعب له للموسمين القادمين.

وكشفت الصحيفة أن النجم الفرنسي طلب الحصول على القميص رقم 7 في فلورنسا وهو الخاص بالوافد الجديد إيريك بولغار، ولا يبدو أن هذا الأمر سيشكل عائقاً أمام إتمام الصفقة.

ودخل الفيولا في مفاوضات مع صاحب الـ 36 عاماً منذ عدة أيام، وبعد شد وجذب توصل الطرفان لاتفاق حول توقيع أسطورة بايرن ميونيخ لعقد يمتد لموسمين مقابل 4 ملايين يورو سنوياً.

وتلقى الجناح المخضرم عدة عروض من أندية روسية وفرنسية وصينية إلى جانب عروض مغرية من السعودية وقطر، لكنه فضل فلورنسا، وقد ألمح لهذه الخطوة بقوله عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام": "مستعد لتحدٍ جديد".

وكان ريبيري قد رحل عن بايرن ميونيخ بعد 12 موسماً شهدت تتويجه بالعديد من الألقاب المحلية والقارية.

ولم يجدد الفرنسي عقده مع النادي الذي انتهى مع نهاية الموسم الماضي.

وأتمت بيلد تقريرها بأن ما ينقص إعلان انضمام ريبيري رسمياً للفيولا هو خضوعه للفحص الطبي المعتاد ثم توقيعه على العقود.