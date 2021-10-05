ريسه يحث ليفربول على التعاقد مع هالاند

حث النرويجي جون آرني ريسه نجم ليفربول السابق النادي على التحرك سريعاً لتأمين خدمات مواطنه إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند.

ونوه الظهير الأيسر السابق إلى أن الفريق الذي سينجح في ضم النجم الشاب سيصبح طرفاً لا يصدق لأعوام قادمة، مشيراً إلى أن مانشستر سيتي مثلاً سيتحول إلى فريق "لا يُهزم" بوجود هالاند في صفوفه.

في المقابل، أشار نجم روما السابق إلى أن أسلوب المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً يناسب يورغن كلوب في ليفربول من حيث الاندفاعات الهجومية والضغط المستمر على الخصم.

ولفت النرويجي الصاعد أنظار كبار أوروبا وباتت جميعها مستعدة لحرب حامية الوطيس للظفر بخدماته مع نهاية الموسم الجاري.

وكشفت تقارير سابقة أن بنداً في عقد هالاند سيسمح للأطراف المهتمة به بدفع 75 مليون يورو من أجل تحريره من التزاماته مع دورتموند على أن يتم تفعيله بدءاً من صيف عام 2022.

ويتمنى ريسه أن ينتقل مواطنه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز رغم اهتمام باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وريال مدريد وبرشلونة به أيضاً خارج إنجلترا.