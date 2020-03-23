ريغيلون يرفض العودة لريال مدريد

أكدت صحيفة «بيرنابيو» الإسبانية، أن سيرخيو ريغيلون، ظهير ريال مدريد المعار إلى إشبيلية حتى نهاية الموسم الجارى، يرفض العودة إلى الملكي الموسم القادم.

وقالت الصحيفة أن ذلك بالرغم من موافقة ريغيلون على التوقيع 4 مواسم لريال مدريد بعد انتهاء فترة الإعارة.

ويرى الإسباني فرصة مشاركته في المباريات أساسياً مع الفريق الملكي صعبة، بسبب تواجد الثنائي مارسيلو وفيرلان ميندي.

وأشارت إلى أن إشبيلية عليه دفع 25 مليون يورو لإتمام صفقة ضم ريغيلون بصورة نهائية.

وقدم النجم الشاب مستويات جيدة مع الفريق الأندلسي وأثبت للمدرب جولين لوبيتيغي أنه الخيار الأول في مركز الظهير الأيسر هذا الموسم، حيث شارك في 22 مباراة أساسياً ضمن الدوري الإسباني.