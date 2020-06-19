ريغيليون يتحدى برشلونة

أجرت صحيفة «آس» الإسبانية حواراً مع سيرخيو ريغيلون ظهير ريال مدريد المعار لإشبيلية تحدث فيه عن مباراة فريقه المنتظرة اليوم أمام برشلونة ضمن المرحلة الـ 30 من الدوري الإسباني.

وقال ريغيلون: "سيكون من دواعي سروري أن نحقق الانتصار ضد برشلونة أولاً من أجل إشبيلية، وإذا تمكنت من مساعدة ريال مدريد، فذلك سيكون أفضل بكثير.

"كل شيء يمكن أن يحدث في هذا الدوري، لم يتبقَ الكثير على النهاية وسيكون الجدول مزدحماً، وإذا لم نقدر على تحقيق البطولة فليحققها ريال مدريد.

"اللعب ضد برشلونة هو مرادف لأني قمت بأشياء جيدة خلال مسيرتي، ستكون مباراة جميلة، آمل أن تكون كذلك، في مباراة الذهاب كان لدينا ثلاث فرص واضحة ولم نسجل أي فرصة، علينا أن نحاول ألا نرتكب أخطاء سخيفة هذه المرة، وأن نركز إلى أقصى حد والتفاصيل ستحسم المباراة".

وحول مستقبله، أصر الإسباني الشاب على أنه يركز على الموسم الحالي مع إشبيلية، حيث قال: "لا أعرف ماذا سيحدث الموسم المقبل، أنوي التركيز على ما تبقى هذا الموسم، ولا أفكر في أي شيء عن المستقبل".

واختتم حديثه قائلاً: "أنا مرتاح جداً في أشبيلية، وقد تم الترحيب بي بشكل جيد، هذا نادي مهم للغاية".