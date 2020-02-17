ريـال مدريد ويوفنتوس يتحركان لاستغلال كارثة مانشستر سيتي

يخطط ريال مدريد لاستغلال عقوبة الإيقاف الأوروبي لمدة عامين التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على مانسشتر سيتي لخطف النجم رحيم ستيرلينغ، فيما يسعى يوفنتوس للحصول على خدمات المدرب بيب غوارديولا.

وكان الملكي يخطط للتحرك من أجل ضم ستيرلينغ الصيف القادم، وفقاً لصحيفة «ذا سن» البريطانية، مقابل 180 مليون جنيه استرليني، فيما يشعر مسؤولو الميرينغي الآن بأن العقوبة الأوروبية على سيتي قد تسهل انتقال اللاعب إلى مدريد.

ويرتبط الدولي الإنجليزي بعقد مع سيتي يمتد لثلاثة مواسم أخرى، ويحصل على راتب أسبوعي يبلغ 300 ألف جنيه، فيما كان قد دخل في مفاوضات مع ناديه في نوفمبر الماضي، لتحسين عقده والحصول على 450 ألف جنيه أسبوعياً.

وفي حال رفض المحكمة الرياضية لطعن النادي الإنجليزي على العقوبة، سيخسر السيتيزنز 170 مليون جنيه بعدم المشاركة في دوري الأبطال، ودون هذا المبلغ لن يستطيع الفريق زيادة عقد ستيرلينغ، كما أوضحت الصحيفة البريطانية.

في المقابل، يأمل يوفنتوس في الحصول على خدمات المدرب غوارديولا.

ونقلت تقارير عن مصدر داخل البيانكونيري قوله: «أندريا آنييلي (رئيس النادي) يأمل أن تغير هذه الأخبار كل شيء، أخبر البعض بأنه سيفعل كل شيء للحصول على غوارديولا، والآن سيشعر أن الفرصة سانحة أكثر من أي وقت مضى».