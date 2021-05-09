ريفالدو: أغويرو الاختيار الأفضل لبرشلونة

رحب المخضرم ريفالدو أسطورة برشلونة بفكرة انضمام سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي إلى البارسا في السوق الصيفي.

وقال في تصريحات إعلامية: "سيكون أغويرو بمثابة صفقة رائعة للنادي الكتالوني، مشيراً إلى أنه يأمل في توقيعه وانضمامه إلى مواطنه ليونيل ميسي في كامب ناو الموسم المقبل".

أغويرو الذي ينتهي عقده مع سيتي بنهاية هذا الموسم، سيصبح حراً في الانتقال مجاناً إلى أي فريق، بعد أكثر من عشر سنوات أمضاها في مانشستر.

وأضاف ريفالدو: "أتصور أن أغويرو (32 عاماً) جاهز لخوض تحدٍ جديد، ولا ينقصه الطموح، وما زلت أمامه سنوات للتألق والإجادة".

ويأمل ريفالدو في تعاقد برشلونة على وجه السرعة مع أغويرو، مؤكداً أنه سيجد مكانه سريعاً في التشكيلة الأساسية للبارسا.

ودأبت وسائل الإعلام البريطانية «صحافةً وإذاعة وتليفزيوناً»، في الأسابيع الأخيرة على القول أن التحرك القادم لأغويرو سيكون باتجاه برشلونة، مما دفع النجم الأرجنتيني إلى الرد عليها، قائلاً: "أنتم جميعاً تكتبون برشلونة، انتظروا قليلاً، وكفوا عن ذلك، فما زلت مرتبطاً بعقد مع سيتي".