ريفالدو: باريس سان جيرمان لقن ريال مدريد درساً لا ينسى

يعتقد الأسطورة البرازيلية ريفالدو، أن باريس سان جيرمان لقن نظيره ريال مدريد درساً لن ينساه.

باريس نجح في الفوز على ريال بثلاثية نظيفة في إطار الجولة الأولى لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال ريفالدو بعد المباراة: "لدى (المدرب زين الدين) زيدان لديه الكثير من العمل لاستعادة مستوى الفريق الفائز بدوري الأبطال معه 3 مرات متتالية".

وأضاف:"قدم باريس أداءً ممتازاً جداً، كان درساً كروياً ومستوى رائع يجعلهم من المرشحين للفوز بالبطولة.

"عانى ريال بعض الغيابات مثل القائد سيرخيو راموس، لكن خط الوسط تأثر بشكل كبير لعدم وجود الجودة الكافية".

وخلال حديثه شدد البرازيلي على ضرورة دخول زيدان سوق الانتقالات الشتوية في يناير، من أجل تدعيم صفوف فريقه للمنافسة على البطولات.