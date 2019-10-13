ريفالدو: ليفربول لن يكرر خطأ الموسم الماضي

يعد بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أحد أفضل المدربين في عالم كرة القدم، فالإسباني يحقق الألقاب أينما حل، وذلك بفضل فلسفته الكروية المميزة، والتي تعتمد على اللعب الجماعي وحرمان الخصم من الكرة لأطول فترة ممكنة.

ويجد مدرب مانشستر سيتي هذا الموسم نفسه مبتعداً بفارق 8 نقاط عن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يطرح عدة تساؤلات حول قدرة سيتي على الحفاظ على لقبه، وكذلك كيفية تعامل غوارديولا مع هذا التحدي الصعب.

وفي هذا الشأن، قال أسطورة المنتخب البرازيلي ريفالدو: "شخصياً، ومن خلال معرفتي بغوارديولا لأني لعبت معه في برشلونة، أعرف أنه شخص هادئ للغاية وذو خبرة بالإضافة إلى أنه قوي ويعرف لاعبيه جيداً".

وتابع ريفالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "ما زال هناك العديد من المباريات التي ستلعب من أجل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، أعتقد أن غوارديولا يعرف كيفية تدارك فارق الـ 8 نقاط مع ليفربول، بنى فريقاً رائعاً وبأسلوب لعب ممتاز.

"غوارديولا يثق في فريقه، ويعرف أنه ليس أقل في المستوى من ليفربول، لذلك يعتقد أنه قادر على تدارك هذا الموقف".

في المقابل، أكد ريفالدو أن ليفربول لن يمنح الفرصة مرة ثانية لمانشستر سيتي مثل الموسم الماضي، حيث تصدر الريدز الدوري الإنجليزي وبفارق مريح عن عن سيتي الذي نجح في قلب الطاولة في الأمتار الأخيرة وفاز باللقب.

يشار إلى أن ليفربول، حقق الفوز هذا الموسم في المباريات الثماني التي خاضها في البريميير ليغ حتى الآن، فيما تعثر مانشستر سيتي في أكثر من محطة كان آخرها أمام ولفرهامبتون، حين خسر بثنائية نظيفة.